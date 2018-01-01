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1:16   1 Января 2018
Ближнее зарубежье
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В новогоднем обращении Лукашенко призвал белорусов сделать страну образцовой

В новогоднем обращении Лукашенко призвал белорусов сделать страну образцовой

Белорусский лидер подчеркнул, что у страны в 2018 году будет «много важных дел». Также он отметил, что новый год является началом великих спортивных событий.

В новогоднем обращении к жителям Белоруссии Лукашенко заявил, что на данный момент для созидательной работы дорог каждый день. Он отметил, что в страну приедут тысячи гостей. Президент отметил, что белорусы объединятся и приведут «общий дом» в надлежащий для встречи гостей порядок.

Лукашенко также заявил, что сейчас гражданам Белоруссии нужно превзойти самих себя и сделать страну образцовой. Он отметил, что это нужно для того, чтобы каждый гость сохранил о ней теплые воспоминания, а белорусы еще больше гордились своей Родиной.

Также белорусский президент заявил, что страна устремлена в будущее. Он отметил, что основой ее развития являются наука и высокие технологии, однако также востребован труд крестьянина и рабочего.

Спортивные Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. В 2021 году в стране пройдет чемпионат по хоккею.

Автор: Олег Королев
#белоруссия #лукашенко #новый год
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