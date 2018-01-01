Вступает в силу запрет на анонимное использование мобильных мессенджеров

Запрет на анонимное использование мобильных мессенджеров в России начинает действовать с 1 января 2018 года. Закон направлен на борьбу с терроризмом и противоправным контентом.

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка сообщил о введении запрета в ноябре минувшего года, на заседании генпрокуроров стран-членов ШОС. Он заявлял, что услуги по передаче мгновенных сообщений будут предоставляться только тем пользователям, которые идентифицированы на основании абонентского номера и сопутствующего договора.

Вступивший в силу закон также обязывает организатора обмена мгновенными сообщениями отказывать пользователям в обмене сообщениями при несоблюдении этого условия. При этом закон разрешает российским мессенджерам идентифицировать пользователей самостоятельно через определение абонентского номера, без заключения договора.

Мессенджеры также обязаны ограничивать передачу сообщений, содержащих незаконную информацию. В случае неисполнения требования, предусматривается возможность ограничения доступа к мессенджеру.