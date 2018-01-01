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0:35   1 Января 2018
Россия
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После звонка о «минировании» в Москве проверяют 12 ресторанов

После звонка о «минировании» в Москве проверяют 12 ресторанов

Неизвестный сообщил о бомбах в сети «Интерресторан» в столице. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах.

Как отмечается, специалисты приступили к проверке 12 ресторанов после анонимного сообщения. Подробностей агентство не сообщает.

В свою очередь ТАСС сообщает о «минировании» шести ресторанов. Отмечается, что за несколько минут угрозы взрыва поступили в рестораны, расположенные на улицах Декабристов, Новый Арбат, Тверская, Народного ополчения, Большая Пироговская, а также в переулках Сивцев Вражек и Пятницкий.

Ранее сообщалось об эвакуации людей с Дворцовой площади Петербурга. Однако в МЧС эту информацию позже опровергли.

Автор: Олег Королев
#москва #минирование #рестораны
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