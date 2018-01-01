Сбои отмечены в работе мессенджера WhatsApp

Пользователи мессенджера WhatsApp в разных странах сообщили о сбое в работе программы. Об этом проинформировало издание Daily Mirror.

Отмечается, что трудности возникли с отправкой сообщений. Задержки в отправке текста случились у населения Великобритании, Испании, Индии и еще ряда стран.

Один из пользователей заявил, что не смог подключится к WhatsApp ни через мобильный интернет, ни через Wi-Fi. Администрация мессенджера ранее уведомляла о возможных сбоях в работе.