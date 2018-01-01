Президент России Владимир Путин пожелал россиянам взаимопонимания и здоровья

Российский лидер выступил с новогодним обращением. Президент поздравил граждан с Новым годом и пожелал успехов, важных перемен к лучшему и взаимопонимания.

В своей речи президент отметил, что Новый год является семейным праздником, который россияне отмечают также, как и в детстве. Он подчеркнул, что жители России встречают 2018 год с особой теплотой и с ожиданием важных перемен.

Также Путин поздравил с праздником тех, кто работает в новогоднюю ночь. Он отметил тех, кто выполняет свой воинский и профессиональный долг, дежурит в больницах, ведет поезда и самолеты. Президент поблагодарил россиян за веру в себя и Родину, а также за труд и его результаты.

«Пусть доверие и взаимопонимание всегда сопутствуют нам», - подчеркнул Путин.

В заключении своей речи глава государства призвал россиян сказать друг другу заветные слова, простить ошибки, обнять, признаться в любви, а также отнестись с заботой и вниманием. Президент пожелал России и ее гражданам успехов, благополучия и процветания.