Макрон: 2018 год станет решающим в борьбе с терроризмом

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что наступающий 2018 год станет решающим в борьбе с терроризмом. Новогоднее обращение французского лидера транслировали телеканалы страны.

Политик отметил, что его государство не сможет добиться успеха без содействия остальных европейских держав. Макрон заявил о своей уверенности в необходимости Франции для Евросоюза. Президент призвал жителей Европы «вернуть целеустремленность», сделать регион «более демократическим».

Французский лидер выразил надежду, что в 2018 году Евросоюз может стать серьезной единицей, на уровне с Китаем и США. Макрон сообщил о своем намерении развивать двусторонние отношения с партнерами, особенно с Германией. Также наступающий год станет решительным для Франции в плане борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке и внутри страны.