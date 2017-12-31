Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Путин подписал закон о порядке приема граждан в дружинники

Путин подписал закон о порядке приема граждан в дружинники

 Энергомост в Крым взяла под охрану Росгвардия

Энергомост в Крым взяла под охрану Росгвардия
Порошенко перечислил «победы» Украины в уходящем году

Порошенко перечислил «победы» Украины в уходящем году

 Глава МИД Украины назвал 2017-й годом «особых эмоций»

Глава МИД Украины назвал 2017-й годом «особых эмоций»
Макрон: 2018 год станет решающим в борьбе с терроризмом

Макрон: 2018 год станет решающим в борьбе с терроризмом

 Роухани признал право граждан Ирана на мирные протесты

Роухани признал право граждан Ирана на мирные протесты
Путин подписал закон о порядке приема граждан в дружинники

Путин подписал закон о порядке приема граждан в дружинники

 Энергомост в Крым взяла под охрану Росгвардия

Энергомост в Крым взяла под охрану Росгвардия
Порошенко перечислил «победы» Украины в уходящем году

Порошенко перечислил «победы» Украины в уходящем году

 Глава МИД Украины назвал 2017-й годом «особых эмоций»

Глава МИД Украины назвал 2017-й годом «особых эмоций»
Макрон: 2018 год станет решающим в борьбе с терроризмом

Макрон: 2018 год станет решающим в борьбе с терроризмом

 Роухани признал право граждан Ирана на мирные протесты

Роухани признал право граждан Ирана на мирные протесты
23:17   31 Декабря 2017
Политика
65

Путин подписал закон о порядке приема граждан в дружинники

Путин подписал закон о порядке приема граждан в дружинники

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, устанавливающий порядок приема гражданина в дружинники.

Согласно документу, в ряды организации может войти человек, в течение года не привлекавшийся к административной ответственности за административные правонарушения. Список городов, где гражданин РФ сможет записаться в дружинники, расшириться за счет Севастополя.

Ранее российский лидер подписал закон о раздельном сборе мусора. Документ устанавливает порядок сбора отходов. Мусорные площадки должны быть оборудованы согласно новым правилам.

Автор: Павел Никифоров
#путин #закон #дружинники
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ Россия
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
20:46   29 Декабря 2017
1155
ЦРУ воскресило Гитлера Весь мир

ЦРУ воскресило Гитлера

19:40   29 Декабря 2017
5635
Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей Россия

Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

13:00   29 Декабря 2017
2722
Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту Сирия

Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту

21:32   28 Декабря 2017
380
Новости smi2.ru
Пушков прокомментировал несостоявшийся приезд делегации конгресса США

Пушков прокомментировал несостоявшийся приезд делегации конгресса США

 Причиной смерти заслуженного артиста РФ Александра Шаврина стал рак

Причиной смерти заслуженного артиста РФ Александра Шаврина стал рак

 Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге эвакуируют

Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге эвакуируют

 «Последний богатырь» оказался самым кассовым российский фильмом

«Последний богатырь» оказался самым кассовым российский фильмом