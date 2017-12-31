Путин подписал закон о порядке приема граждан в дружинники

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, устанавливающий порядок приема гражданина в дружинники.

Согласно документу, в ряды организации может войти человек, в течение года не привлекавшийся к административной ответственности за административные правонарушения. Список городов, где гражданин РФ сможет записаться в дружинники, расшириться за счет Севастополя.

Ранее российский лидер подписал закон о раздельном сборе мусора. Документ устанавливает порядок сбора отходов. Мусорные площадки должны быть оборудованы согласно новым правилам.