Роухани признал право граждан Ирана на мирные протесты

Иранский лидер Хасан Роухани признал право граждан страны на мирный протест. Его слова привел телеканал Press TV.

Президент заявил, что участие в мирных митингах является конституционным правом гражданина Ирана. Роухани отметил, что критика отличается от насилия, потому как последняя влечет за собой ущерб собственности страны.

В минувший четверг в городе Мешхед в Иране прошел массовый манифест. Участие в нем приняли порядка 200 человек. Митингующие бастовали против сложившейся ситуации в области экономики. Сотрудники полиции задержали 52 человека, предъявив им обвинения в участии в несанкционированном митинге и порче госимущества. Несколько акций прошли и в других иранских городах. В Доруде погибли два человека.