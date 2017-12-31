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22:17   31 Декабря 2017
Россия
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Новогодняя ель сгорела в Новосибирске

Новогодняя ель сгорела в Новосибирске

На Площади Ленина в Новосибирске загорелась праздничная ель. Об этом сообщили очевидцы с места событий.

К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС и полиции. Огонь распространился с верхушки дерева. Причины возгорания неизвестны.

Ранее праздничное дерево загорелось в центре Южно-Сахалинска. Власти заявили, что разберутся в причинах произошедшего. Фигуры Деда Мороза и Снегурочки сгорели в Петропавловске-Камчатском. По предварительной информации, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания. Пожарным удалось пресечь его распространение на новогоднюю ель.

Автор: Павел Никифоров
#пожар #новосибирск #новогодняя ель
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