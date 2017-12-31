МЧС опровергло сообщения об эвакуации Дворцовой площади в Петербурге

В МЧС не подтвердили информацию об эвакуации на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге вечером 31 декабря.

Празднующих в плановом порядке попросили покинуть площадь с целью прохождения досмотра перед началом светового шоу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу Андрея Литовку. Отмечается, что такие шаги предприняты в соответствии с соблюдением мер безопасности. Вероятно, эту просьбу некоторые присутствующие на площади восприняли как призыв к эвакуации.

В 23:00 мск на Дворцовой площади начинается праздничная концертная шоу-программа в честь Нового года. Она продлится до 04:00 мск.