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22:22   31 Декабря 2017
Россия
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МЧС опровергло сообщения об эвакуации Дворцовой площади в Петербурге

МЧС опровергло сообщения об эвакуации Дворцовой площади в Петербурге

В МЧС не подтвердили информацию об эвакуации на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге вечером 31 декабря.

Празднующих в плановом порядке попросили покинуть площадь с целью прохождения досмотра перед началом светового шоу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу Андрея Литовку. Отмечается, что такие шаги предприняты в соответствии с соблюдением мер безопасности. Вероятно, эту просьбу некоторые присутствующие на площади восприняли как призыв к эвакуации. 

В 23:00 мск на Дворцовой площади начинается праздничная концертная шоу-программа в честь Нового года. Она продлится до 04:00 мск.

Автор: Алла Ларионова
#мчс #петербург #новый год #дворцовая площадь
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