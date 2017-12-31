Дед Мороз и Снегурочка сгорели в Петропавловске-Камчатском

Фигуры Деда Мороза и Снегурочки загорелись в центре Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщил портал kam24.

Возможной причиной возгорания стало короткое замыкание гирлянды на праздничной елке. Сотрудники пожарной службы не допустили распространения огня на дерево, но фигуры персонажей сгорели практически полностью.

Похожая ситуация произошла ранее в центре Южно-Сахалинска. Там загорелась новогодняя елка высотой в 25 метров. Местные власти обещали разобраться в произошедшем.