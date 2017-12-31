Появилась видеозапись разговора петербургского террориста с сотрудниками ФСБ

Появилось видео разговора сотрудников ФСБ с петербуржцем Дмитрием Лукьяненко, которого обвиняют в совершении теракта в супермаркете.

Отмечается, что 35-летний обвиняемый во время первого допроса фактически признался в совершении преступления. Он рассказал, как и где заложил взрывное устройство, а также описал его конструкцию. Кроме того, Лукьяненко заявил сотрудникам, что оставил в магазине два USB-накопителя. Ролик 31 декабря публикует «Росбалт».

Напомним, 27 декабря в магазине на Кондратьевском проспекте в Петербурге раздался взрыв. В результате инцидента ранения получили 18 человек. Сотрудники ФСБ задержали Лукьяненко по горящим следам. Известно, что мужчина ранее был судим за оборот наркотиков.