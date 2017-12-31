Посетителей аэропорта в Казани эвакуировали из-за анонимного звонка

Посетителей казанского аэропорта эвакуировали после звонка о возможном минировании. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Анонимное сообщение поступило около семи вечера по местному времени. Полиция вывела пассажиров и персонал аэропорта. Кинологи проверили здание на предмет взрывчатки. Бомбы не обнаружено. Аэропорт возобновил свою работу.

Волна анонимных звонков с сообщениями о «минировании» началась в России с 11 сентября. Злоумышленники охватили 75 из 85 регионов Российской Федерации. Ни в одном из мест информация о бомбе не подтвердилась.