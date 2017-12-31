Аэропорт Волгограда эвакуировали из-за сообщения о «минировании»

В аэропорт Волгограда поступил анонимный звонок о минировании. Здание было эвакуировано. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Согласно информации звонившего, был «заминирован» терминал А, из которого вылетают внутренние рейсы. Сотрудники спецслужб проверили аэропорт на предмет взрывчатых веществ. Информация не подтвердилась.

В 20.00 здание возобновило работу в штатном режиме. Ранее в Волгограде эвакуации подверглись посетители двух торговых центров. Кинологи не обнаружили взрывчатки.