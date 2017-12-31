Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге эвакуируют
В Санкт-Петербурге вечером 31 декабря эвакуируют Дворцовую площадь.
Всех собравшихся на празднование людей в настоящее время призывают покинуть территорию перед Зимним дворцом. По данным Пятого канала, который ссылается на очевидцев, эвакуация празднующих проводится по «техническим причинам».
Вот вам и Новый год...В Санкт-Петербурге эвакуируют Дворцовую площадь— Евгений Сироткин (@Sirotkin007) December 31, 2017
Retweeted Пятый канал Новости (@5tv): В Петербурге эвакуируют Дворцовую площадь.https://t.co/4xNa1Ef8q7... https://t.co/1byEv1sT0u— РАТМИР (@ratmir_romanov) December 31, 2017
Пользователи соцсетей сообщают о происходящем с места событий. В МЧС РФ сообщения об эвакуации пока опровергают.