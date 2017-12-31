Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге эвакуируют

В Санкт-Петербурге вечером 31 декабря эвакуируют Дворцовую площадь.

Всех собравшихся на празднование людей в настоящее время призывают покинуть территорию перед Зимним дворцом. По данным Пятого канала, который ссылается на очевидцев, эвакуация празднующих проводится по «техническим причинам».

Вот вам и Новый год...В Санкт-Петербурге эвакуируют Дворцовую площадь — Евгений Сироткин (@Sirotkin007) December 31, 2017

Пользователи соцсетей сообщают о происходящем с места событий. В МЧС РФ сообщения об эвакуации пока опровергают.