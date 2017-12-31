Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Путин подписал закон о порядке приема граждан в дружинники

Путин подписал закон о порядке приема граждан в дружинники

 Энергомост в Крым взяла под охрану Росгвардия

Энергомост в Крым взяла под охрану Росгвардия
Порошенко перечислил «победы» Украины в уходящем году

Порошенко перечислил «победы» Украины в уходящем году

 Глава МИД Украины назвал 2017-й годом «особых эмоций»

Глава МИД Украины назвал 2017-й годом «особых эмоций»
Макрон: 2018 год станет решающим в борьбе с терроризмом

Макрон: 2018 год станет решающим в борьбе с терроризмом

 Роухани признал право граждан Ирана на мирные протесты

Роухани признал право граждан Ирана на мирные протесты
Путин подписал закон о порядке приема граждан в дружинники

Путин подписал закон о порядке приема граждан в дружинники

 Энергомост в Крым взяла под охрану Росгвардия

Энергомост в Крым взяла под охрану Росгвардия
Порошенко перечислил «победы» Украины в уходящем году

Порошенко перечислил «победы» Украины в уходящем году

 Глава МИД Украины назвал 2017-й годом «особых эмоций»

Глава МИД Украины назвал 2017-й годом «особых эмоций»
Макрон: 2018 год станет решающим в борьбе с терроризмом

Макрон: 2018 год станет решающим в борьбе с терроризмом

 Роухани признал право граждан Ирана на мирные протесты

Роухани признал право граждан Ирана на мирные протесты
21:35   31 Декабря 2017
Россия
1246

Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге эвакуируют

Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге эвакуируют

В Санкт-Петербурге вечером 31 декабря эвакуируют Дворцовую площадь.

Всех собравшихся на празднование людей в настоящее время призывают покинуть территорию перед Зимним дворцом. По данным Пятого канала, который ссылается на очевидцев, эвакуация празднующих проводится по «техническим причинам».

 

Пользователи соцсетей сообщают о происходящем с места событий. В МЧС РФ сообщения об эвакуации пока опровергают. 

Автор: Алла Ларионова
#петербург #новый год #дворцовая площадь
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ Россия
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
20:46   29 Декабря 2017
1155
ЦРУ воскресило Гитлера Весь мир

ЦРУ воскресило Гитлера

19:40   29 Декабря 2017
5635
Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей Россия

Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

13:00   29 Декабря 2017
2722
Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту Сирия

Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту

21:32   28 Декабря 2017
380
Новости smi2.ru
Пушков прокомментировал несостоявшийся приезд делегации конгресса США

Пушков прокомментировал несостоявшийся приезд делегации конгресса США

 Причиной смерти заслуженного артиста РФ Александра Шаврина стал рак

Причиной смерти заслуженного артиста РФ Александра Шаврина стал рак

 Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге эвакуируют

Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге эвакуируют

 «Последний богатырь» оказался самым кассовым российский фильмом

«Последний богатырь» оказался самым кассовым российский фильмом