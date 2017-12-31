Гутерреш призвал мировое сообщество к единству в 2018 году

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал мир к сплоченности в 2018 году. Новогоднее поздравление опубликовано на YouTube-канале организации.

Гутерреш сообщил, что вступил на пост генерального секретаря год назад. Тогда он объявил 2017 год «годом мира». Однако, мир пошел по другому пути, с сожалением отметил генсек.

Глава ООН считает, что мировые конфликты стали только глубже, а угроза применения ядерного оружия только ближе, что напомнило ему времена холодной войны. Поэтому Гутерреш призвал мировое сообщество к единству в новом году, к урегулированию проблем между странами.