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21:20   31 Декабря 2017
Весь мир
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Гутерреш призвал мировое сообщество к единству в 2018 году

Гутерреш призвал мировое сообщество к единству в 2018 году

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал мир к сплоченности в 2018 году. Новогоднее поздравление опубликовано на YouTube-канале организации.

Гутерреш сообщил, что вступил на пост генерального секретаря год назад. Тогда он объявил 2017 год «годом мира». Однако, мир пошел по другому пути, с сожалением отметил генсек.

Глава ООН считает, что мировые конфликты стали только глубже, а угроза применения ядерного оружия только ближе, что напомнило ему времена холодной войны. Поэтому Гутерреш призвал мировое сообщество к единству в новом году, к урегулированию проблем между странами.

Автор: Павел Никифоров
#новый год #генсек оон #гутерреш
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