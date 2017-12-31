Патриарх пожелал верующим сил на улучшение мира в наступающем году

Патриарх Московский и всея Руси обратился к православным гражданам с пожеланиями сил на совершение тех дел, которые необходимы, чтобы сделать мир лучше.

Соответствующее заявление он сделал 31 декабря перед новогодним молебном в храме Христа Спасителя в Москве. Предстоятель также призвал благословение господне на «Отечество наше, всю историческую Русь» и пожелал примирения людям, находящимся в состоянии гражданских конфликтов.

Кроме того, патриарх отметил, что главной силой, преобразующей жизнь человека, является божья благодать. По его мнению, религиозный человек отличается от нерелигиозного тем, что имеет возможность воспринимать божественную силу, которую верующие называют силой благодати.