Аэропорт Саратова эвакуировали после звонка о «бомбе»

Саратовский аэропорт был эвакуирован в связи с поступившей информацией о возможном минировании. Об этом сообщила пресс-служба АО «Саратовские авиалинии».

Звонок поступил в службу аэропорта около шести вечера по местному времени. Полиция вывела из здания сотрудников и посетителей. Проверка, проведенная сотрудниками спецорганов, выявила, что минирование оказалось ложным.

Ранее аналогичные ситуации произошли в ряде городов Российской Федерации. В Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Москве прошла эвакуация торговых центров. Информация о заложенной взрывчатке не подтвердилась. Волна анонимных звонков в России началась с 11 сентября. Сообщения о «минировании» поступили в 75 из 85 российских регионов.