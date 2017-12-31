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21:01   31 Декабря 2017
Россия
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Аэропорт Саратова эвакуировали после звонка о «бомбе»

Аэропорт Саратова эвакуировали после звонка о «бомбе»

Саратовский аэропорт был эвакуирован в связи с поступившей информацией о возможном минировании. Об этом сообщила пресс-служба АО «Саратовские авиалинии».

Звонок поступил в службу аэропорта около шести вечера по местному времени. Полиция вывела из здания сотрудников и посетителей. Проверка, проведенная сотрудниками спецорганов, выявила, что минирование оказалось ложным.

Ранее аналогичные ситуации произошли в ряде городов Российской Федерации. В Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Москве прошла эвакуация торговых центров. Информация о заложенной взрывчатке не подтвердилась. Волна анонимных звонков в России началась с 11 сентября. Сообщения о «минировании» поступили в 75 из 85 российских регионов.

Автор: Павел Никифоров
#саратов #эвакуация #минирование
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