Опубликовано видео горящей 25-метровой елки в центре Южно-Сахалинска

В новогоднюю ночь в Южно-Сахалинске 25-метровая ель, установленная на главной площади города, сгорела дотла.

По данным местных СМИ, пожар произошел примерно в час ночи по местному времени, когда на главной площади города проходили массовые гуляния, в которых приняли участие несколько тысяч человек.

Потушить пламя на этапе возгорания не удалось, в результате дерево прогорело дотла. В настоящее время пожарные проливают обугленные конструкции праздничной елки, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня. Видеозапись с места происшествия была опубликована на YouTube.