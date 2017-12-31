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Опубликовано видео горящей 25-метровой елки в центре Южно-Сахалинска

Опубликовано видео горящей 25-метровой елки в центре Южно-Сахалинска

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Опубликовано видео горящей 25-метровой елки в центре Южно-Сахалинска

Опубликовано видео горящей 25-метровой елки в центре Южно-Сахалинска

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20:48   31 Декабря 2017
Медиа
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Опубликовано видео горящей 25-метровой елки в центре Южно-Сахалинска

Опубликовано видео горящей 25-метровой елки в центре Южно-Сахалинска

В новогоднюю ночь в Южно-Сахалинске 25-метровая ель, установленная на главной площади города, сгорела дотла.

По данным местных СМИ, пожар произошел примерно в час ночи по местному времени, когда на главной площади города проходили массовые гуляния, в которых приняли участие несколько тысяч человек.

Потушить пламя на этапе возгорания не удалось, в результате дерево прогорело дотла. В настоящее время пожарные проливают обугленные конструкции праздничной елки, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня. Видеозапись с места происшествия была опубликована на YouTube.

 

Автор: Алла Ларионова
#россия #пожар #новый год #елка
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