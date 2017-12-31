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20:38   31 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
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Порошенко перечислил «победы» Украины в уходящем году

Порошенко перечислил «победы» Украины в уходящем году

Основными достижениями Украины в уходящем году стали безвизовый режим с ЕС, а также ряд реформ в медицинской, образовательной и пенсионной сферах, а также масштабные ремонты дорог.

Об этом сообщил президент украинского государства Петр Порошенко, подводя итоги 2017 года.

«2017 год выдался непростым. Но мы смогли доказать всему миру, что, объединившись, украинцы способны на великие свершения и победы», — отметил он в своем официальном аккаунте в сети микроблогов в Twitter.

Кроме того, к достижениям Украины ее глава отнес первый полет лайнера Ан-132, проведение международного музыкального конкурса «Евровидение», а также победы украинских боксеров на различных соревнованиях международного уровня. Также Порошенко рассказал об «усилении» национальной армии и освобождении пленных в Донбассе.

Автор: Алла Ларионова
#порошенко #украина #политика
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