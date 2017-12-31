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19:51   31 Декабря 2017
Россия
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FIFA решила сотрудничать с Родченковым по допингу в российском футболе

FIFA решила сотрудничать с Родченковым по допингу в российском футболе

Международная федерация футбола (FIFA) намерена начать контактировать с экс-главой московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым после перепроверки допинг-проб российских футболистов.

Об этом 31 декабря сообщает IOL. Ожидается, что результаты повторного анализа допинг-проб россиян будут готовы в середине января.

«Процесс (перепроверки - прим.ред) продолжается. Ммы свяжемся с господином Родченковым, когда он будет завершен», — отметили в FIFA.

Напомним, 26 ноября Родченков, который в 2016 году стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил, что может доказать существование системы применения допинга в российском футболе. В середине ноября стало известно, что ФИФА связалась с Родченковым для получения доказательств употребления допинга футболистами из РФ. Речь идет о 34 игроках, 23 из которых входили в заявку национальной сборной на ЧМ в 2014 году.

Автор: Алла Ларионова
#допинг #россия #родченков #футбол #fifa
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