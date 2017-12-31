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19:22   31 Декабря 2017
Россия
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Путин одобрил закон о раздельном сборе мусорных отходов

Путин одобрил закон о раздельном сборе мусорных отходов

Глава РФ подписал закон, утверждающий раздельный сбор мусора на законодательном уровне.

Также в законе прописаны меры по стимулированию предприятий и граждан к раздельному сбору отходов. В тексте закона конкретизируются термины «сбор отходов», «накопление отходов», «отходы от использования товаров» и устанавливаются требования к площадкам сбора мусора. Помимо этого, в законе прописано, что территориальные схемы размещения отходов отныне будут согласовываться с гражданами.

Ранее стало известно, что Госдума Российской Федерации приняла закон, который обязывает проводить общественные слушания перед тем, как решить, где именно располагать полигоны и мусороперерабатывающие предприятия.

Автор: Ольга Шпакова
#путин #закон #политика #сбор мусора
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