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19:07   31 Декабря 2017
Весь мир
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Нападающий «Манчестер Сити» Жезус получил травму во время игры

Нападающий «Манчестер Сити» Жезус получил травму во время игры

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что из-за травмы спортсмен может пропустить 1-2 месяца.

Нападающий футбольного клуба «Манчестер Сити» Габриэль Жезус получил травму на матче 21 тура чемпионата Англии с лондонским фубольным клубом «Кристал Пэлас». Футболист получил повреждение на 12-й минуте поединка, но вернулся к игре встречи спустя пару минут. Однако через какое-то время Жезус лег на траву и не смог продолжать играть.

Каков характер травмы, в настоящее время неизвестно, но Жезус уходил с поля со слезами на глазах, поэтому есть вероятность того, что повреждение может быть серьезным. Матч закончился вничью 0:0.

Ранее сообщалось, что российский боец Хабиб Нурмагомедов выиграл бой с Эдсоном Барбозой.

 

Автор: Ольга Шпакова
#футбол #спорт #общество #весь мир #манчестер сити
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