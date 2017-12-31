Нападающий «Манчестер Сити» Жезус получил травму во время игры

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что из-за травмы спортсмен может пропустить 1-2 месяца.

Нападающий футбольного клуба «Манчестер Сити» Габриэль Жезус получил травму на матче 21 тура чемпионата Англии с лондонским фубольным клубом «Кристал Пэлас». Футболист получил повреждение на 12-й минуте поединка, но вернулся к игре встречи спустя пару минут. Однако через какое-то время Жезус лег на траву и не смог продолжать играть.

Каков характер травмы, в настоящее время неизвестно, но Жезус уходил с поля со слезами на глазах, поэтому есть вероятность того, что повреждение может быть серьезным. Матч закончился вничью 0:0.

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