В Ингушетии две женщины и младенец стали жертвами аварии

Также при столкновении BMW и «Лада Гранта» пострадали два человека.

Об этом проинформировали в пресс-службе регионального МВД, пишет РИА Новости. Инцидент произошел примерно в 16.30 (мск) 31 декабря на федеральной автомобильной трассе «Кавказ» неподалеку от кирпичного завода в селении Яндаре.

Все погибшие находились в «Ладе». Также в дорожно-транспортном происшествии пострадали водитель отечественного автомобиля и еще одна пассажирка этого же авто. Полиция занимается установлением причин аварии, ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в Кении погибли 36 человек.