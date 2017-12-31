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18:11   31 Декабря 2017
Россия
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В Москве эвакуировали ТЦ «Капитолий»

В Москве эвакуировали ТЦ «Капитолий»

Около тысячи человек эвакуированы из ТЦ «Капитолий» на проспекте Вернадского в Москве.

Такие меры были приняты 31 декабря администрацией торгового центра после анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По информации собеседника агентства, в правоохранительные органы поступил звонок от анонимного лица с сообщением о том, что на территории «Капитолия» на проспекте Вернадского заложено взрывное устройство. В настоящее время из помещений выводят посетителей и работников. Здание торгового центра будет обследовано кинологами.

Вторая волна массовых сообщений о минировании зданий прокатилась по российским городам 29-30 декабря, в преддверии Нового года.

Автор: Алла Ларионова
#россия #эвакуация #общество
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