Путин расширил полномочия «Росатома»

Документ опубликован на интернет-портале правовой информации 31 декабря.

Глава РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий и расширяющий полномочия госкорпорации «Росатом» и ее наблюдательного совета. Закон наделяет набсовет «Росатома» полномочиями по утверждению программы деятельности корпорации и исключает эти полномочия у Кабмина РФ.

Государственная корпорация получает полномочия по осуществлению от имени России прав акционера управляющей компании. Также «Росатом» будет вправе разрешать организациям проведение строительства и ввод в эксплуатацию объектов использования атомной энергии.

Законопроект получил одобрение Совфеда РФ 26 декабря.