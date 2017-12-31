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17:45   31 Декабря 2017
Россия
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Суд арестовал обвиняемого в петербургском теракте

Суд арестовал обвиняемого в петербургском теракте

Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал 31 декабря Дмитрия Лукьяненко.

Обвиняемый по делу о теракте в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Петербурге арестован на два месяца. Соответствующие данные приводит городская объединенная пресс-служба судов. Постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лукьяненко было вынесено сроком до 28 февраля следующего года, отметили в пресс-службе.

Напомним, 27 декабря в супермаркете на Кондратьевском проспекте прогремел взрыв. В результате пострадали 18 человек. Обвиняемого задержали сотрудники ФСБ по горячим следам.

Автор: Алла Ларионова
#арест #петербург #теракт #лукьяненко
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