Суд арестовал обвиняемого в петербургском теракте

Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал 31 декабря Дмитрия Лукьяненко.

Обвиняемый по делу о теракте в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Петербурге арестован на два месяца. Соответствующие данные приводит городская объединенная пресс-служба судов. Постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лукьяненко было вынесено сроком до 28 февраля следующего года, отметили в пресс-службе.

Напомним, 27 декабря в супермаркете на Кондратьевском проспекте прогремел взрыв. В результате пострадали 18 человек. Обвиняемого задержали сотрудники ФСБ по горячим следам.