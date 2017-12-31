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17:35   31 Декабря 2017
Россия
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В Волгограде арестован водитель, врезавшийся в толпу людей

В Волгограде арестован водитель, врезавшийся в толпу людей

Пьяного водителя Ford Focus, въехавшего в людей под Волгоградом, арестовали на два месяца.

Об этом проинформировал представитель регионального управления МВД, пишет РИА Новости. Ночью 30 декабря 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения за рулем иномарки ехал по трассе у улицы Чапаева в городе Котово и въехал в толпу людей, выходящих из кафе. В результате были госпитализированы двое мужчин и 35-летняя женщина. На месте аварии сразу скончалась 26-летняя девушка.

Следователи завели уголовное дело по статье о нарушении ПДД лицом в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло за собой смерть человека.

Также сообщается, что водитель, сбивший людей, ранее отбывал срок за убийство.

Автор: Ольга Шпакова
#арест #волгоград #пешеход #водитель
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