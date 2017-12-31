Путин ужесточил штрафы за предоставление жилья и транспорта нелегалам

Увеличены штраф за предоставление жилья и транспорта нелегальными мигрантам.

Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

Теперь для граждан максимальный размер штрафа составит пять тысяч рублей (было четыре тысячи), для должностных лиц - 50 тысяч рублей (было 30 тысяч), для юридических - до 500 тысяч рублей (было 300 тысяч).

Инициаторы поправок считают, что прежнее наказание не решает в полной мере задачи по пресечению нарушений. Так, за 2015 год составлено 40 тысяч 149 протоколов

Как поясняют разработчики закона, действующая в настоящее время ответственность не в полной мере решает задачи по пресечению правонарушений. Так, согласно приведенным данным МВД, в течение 2015 года составлено 40 тыс. 149 протоколов по делам о предоставлении жилья или транспорта лицам, которые незаконно находятся в России. К ответственности привлечено 39 434 человек.