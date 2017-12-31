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16:59   31 Декабря 2017
Россия
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Пожар охватил 400 квадратных метров склада в Подольске

Пожар охватил 400 квадратных метров склада в Подольске

В Подольском городском округе Московской области вспыхнул склад с пластиковыми изделиями.

Инцидент произошел на открытой площадке склада по адресу Домодедовское шоссе, строение 27. Огонь охватил 400 квадратных метров, проинформировал представитель регионального главка МЧС РФ, пишет РИА Новости.

Он уточнил, что вспыхнули пластиковые брикеты и сообщил, что в настоящее время пожар распространился на 400 квадратных метров. Причины пожара пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в городе Ноябрьск произошел пожар в пятиэтажке, в результате чего три человека пострадали и были доставлены в больницу.

Автор: Ольга Шпакова
#пожар #подмосковье #склад
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