Власти Ирана из-за протестов заблокировали Telegram и Instagram

Власти Ирана из-за массовых акций протеста заблокировали доступ к мессенджеру Telegram и фотосервису Instagram.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на свой источник, меры приняты по распоряжению Высшего совета национальной безопасности в целях обеспечения мира.

Основатель Telegram Павел Дуров в своем Twitter сообщил, что иранские власти заблокировали мессенджер, так как его администрация не стала закрывать каналы мирных протестующих. Например, канал Sedaie Mardom, у которого насчитывается более 800 тысяч пользователей.

Iranian authorities are blocking access to Telegram for the majority of Iranians after our public refusal to shut down https://t.co/9E4kXZYcP9 and other peacefully protesting channels. — Pavel Durov (@durov) December 31, 2017

В разных населенных пунктах Иран третий день продолжаются массовые акции противников и сторонников правительства. Зафиксированы случаи неповиновения силовикам. СМИ сообщали о минимум двух погибших в результате столкновений.