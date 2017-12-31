«ВКонтакте» объяснила рассылку поздравлений на украинском языке

В социальной сети «ВКонтакте» прокомментировали случившийся 31 декабря сбой при отправке новогодних поздравлений.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на слова представителя пресс-службы социальной сети Руслана Карболсунова. Он отметил, что в этот день пользователи «ВКонтакте» получают праздничные уведомления на родных языках. Очень небольшая часть аудитории, по словам представителя пресс-службы соцсети, получила уведомления на других языках, ошибка была исправлена сразу после обнаружения.

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о том, что некоторым российским пользователям пришли сообщения с поздравлениями на украинском языке.