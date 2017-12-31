Путин одобрил ужесточение наказания за «телефонный терроризм» в РФ

Ранее за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусматривалось наказание до 5 лет лишения свободы.

Российский президент Владимир Путин ужесточил наказание за «телефонный терроризм». Теперь за это преступление предусматривается до десяти лет тюремного заключения.

Соответствующий документ опубликован 31 декабря на официальном интернет-портале нормативно-правовой информации. Поправки коснутся статьи 205 и 207 УК РФ и статьи 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.