Путин повысил зарплату главе СК Бастрыкину и генеральному прокурору Чайке

Президент РФ Владимир Путин своим указом повысил на 4% денежное вознаграждение главе Следственного комитета и Генпрокурору страны.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Заработная плата занимающих эти должности Александра Бастрыкина и Юрия Чайки вырастет с 1 января следующего года. Российскому правительству в связи с этим было поручено обеспечить финансирование расходов, которые связаны с реализацией нового указа главы государства.

Согласно декларации о доходах от мая 2017 года, глава Следственного комитета РФ Бастрыкин в 2016 году заработал более 7,9 млн рублей, а глава Генпрокуратуры Чайка получил за свою деятельность на посту почти 9,3 млн рублей.