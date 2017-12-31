Глава МИД Украины назвал 2017-й годом «особых эмоций»

Главным достижением Украины в 2017 году, по мнению главы МИД Павла Климкина, стала отмена виз с Евросоюзом.

Об этом он заявил в новогоднем видеобращении. Климкин рассказал, что помнит лица сограждан, которые 11 июня впервые пересекли границу с ЕС без оформления визы.

Также в числе достижений министр назвал обмен пленными с самопровозглашенными республиками Донбасса, которое состоялось в конце декабря. Павел Климкин поблагодарил сотрудников ведомства, благодаря усилиям которых удалось добиться результатов. Он заявил, что работа будет продолжаться.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook сообщил о том, что ценность украинского паспорта в мире растет. Таким образом он прокомментировал отмену виз с Объединенными Арабскими Эмиратами.