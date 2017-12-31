Правительство Индии поздравило Путина с Новым годом и пожелало успехов на выборах

Президент и премьер-министр Индии Рам Натх Ковинд и Нарендра Моди поздравили главу РФ Владимира Путина с наступающим праздником.

В телеграмме отмечается, что они пожелали Путину успеха на выборах президента России, а также здоровья, счастья и благополучия. Об этом сообщило посольство России в Нью-Дели.

Ковинд отметил, что надеется на укрепление отношений Российской Федерации и Индии. Также он пожелал прогресса и процветания российским гражданам.

Накануне на сайте Кремля сообщили, что президент России направил поздравительные телеграммы мировым лидерам, главам правительств и руководителям международных организаций. Также новогодними поздравлениями Путин обменялся с председателем КНР Си Цзиньпином.