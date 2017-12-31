Парламент Ирана экстренно соберется 1 января из-за массовых протестов в стране

Глава комиссии по нацбезопасности и внешней политике меджлиса (парламента) Ирана Камаль Дехкан Фирузабади 31 декабря сообщил, что меджлис проведет экстренное заседание в понедельник из-за протестных акций в ряде иранских городов.

В конце недели в Иране начались массовые антиправительственные митинги, которые были вызваны недовольством экономической ситуацией в стране и политикой иранского руководства. Акции проходили в Тегеране, Мешхеде, Хамадане, Куме, Керманшахе и Реште. Также местные СМИ сообщали и о демонстрациях в поддержку властей страны.

Местные власти ранее подтвердили сообщения журналистов о том, что накануне два человека погибли во время антиправительственных демонстраций в городе Доруд, который расположен в провинции Лурестан.