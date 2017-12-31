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16:11   31 Декабря 2017
Россия
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Дело о взрыве в супермаркете Петербурга переквалифицировано по статье «Теракт»

Дело о взрыве в супермаркете Петербурга переквалифицировано по статье «Теракт»

Следственный комитет переквалифицировал дело о взрыве в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Петербурге по статье «Теракт».

Об этом сообщили в ведомстве. Сразу после взрыва дело было заведено по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».

Напомним, самодельное взрывное устройство сработало в камере хранения магазина вечером 27 декабря. Пострадали 18 человек. Задержан подозреваемый - 35-летний житель Петербурга Дмитрий Л. СМИ сообщали, что мужчина употреблял наркотики, состоял на учете в психоневрологическом диспансере. 

Как сообщили в Следственном комитете РФ, задержанному предъявлено обвинение в совершении теракта. В суд направлено ходатайство о его аресте. Решение судья должен огласить вечером 31 декабря. Также сообщается, что обвиняемому будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза. 

 

 

Автор: Мария Владимирова
#россия #происшествия #петербург #следственный комитет #перекресток #теракт в петербурге
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