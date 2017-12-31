В Москве открыли новую станцию метро «Ховрино»

Собянин лично побывал на открытии станции и поздравил всех с наступающим Новым годом.

Московский градоначальник отметил, что появление станции Замоскворецкой линии ‬сможет значительно улучшить транспортную доступность жителей северной части города, а также уменьшит нагрузку на «Речной вокзал» и разгрузит движение машин на ближайших улицах и магистралях. Станция «Ховрино» располагается с западной стороны улицы Дыбенко, у пересечения с Зеленоградской улицей. Станция имеет два вестибюля и два выхода. Вестибюли станции связаны с платформой станции эскалаторами.

Также мэр Москвы в своем микроблоге в Twitter напомнил, что всю новогоднюю ночь в городе будут работать метро и МЦК.