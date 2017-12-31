Медведев пожелал россиянам в 2018 году новых возможностей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в новогоднем поздравлении пожелал россиянам, чтобы 2018 год принес новые возможности и исполнил желания.

Видео обращения опубликовано в официальном Twitter главы правительства.

Дмитрий Медведев выразил надежду на то, что новый год оправдает все надежды, принесет много хороших событий, благополучие и радость в каждую семью. Премьер пожелал, чтобы рядом были близкие и друзья.

Пусть новый, 2018 год будет щедрым на радостные события. Здоровья и благополучия вам и вашим близким! pic.twitter.com/jD89PP9R2N — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) December 31, 2017

Ранее ИА «Политика Сегодня» сообщало, что новогоднее обращение президента РФ уже посмотрели жители восточных регионов РФ, где уже наступил 2018 год. Владимир Путин пожелал перемен к лучшему и поблагодарил за веру в страну.