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15:59   31 Декабря 2017
Весь мир
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СМИ рассказали об обстановке в Мосуле

СМИ рассказали об обстановке в Мосуле

Корреспондент RT на Ближнем Востоке Мурад Газдиев рассказал об обстановке в Мосуле после освобождения города от террристов.

Он отметил, что в восточной части города, из которой быстро ушли боевики, жизнь постепенно налаживается. В то же время западная часть Мосула остается в разрушенном состоянии. Там в настоящий момент нет ни воды, ни электричества.

Также сообщается, что в городе пока расчищают дороги, из разрушенных построек пытаются вывезти бетон. Люди рассказывают журналистам о том, что под завалами до сих пор находятся тысячи человеческих тел. Мирные жители, которые возвращаются в старый Мосул, где ранее шли столкновения, живут в сложных условиях.

Автор: Алла Ларионова
#ирак #весь мир #мосул
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