В результате крупного ДТП в Кении погибли 36 человек

В Кении столкнулись автобус и грузовой автомобиль.

Как сообщает Daily Nation, автобус, двигаясь на высокой скорости, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со следовавшим ему навстречу грузовиком. Согласно данным издания, авария произошла на автомагистрали Накуру - Элдорет, рядом с населенным пунктом Мигаа.

В результате крупного ДТП 30 человек погибли, еще 16 получили различные травмы. Отмечается, что авария произошла в ночь с 30 на 31 декабря.