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15:29   31 Декабря 2017
Россия
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Путин упростил отчет для родителей-опекунов инвалидов

Путин упростил отчет для родителей-опекунов инвалидов

Глава РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий отчет родителями-опекунами инвалидов с детства о расходах, которые выплачиваются их подопечным.

Документ выложен на портале правовой информации 31 декабря. Опекуны недееспособных каждый год отчитываются органам опеки о расходовании денег, перечисляемых на содержание подопечных - это пенсии, алименты, пособия и прочие выплаты. В подписанном президентом документе говорится о том, что родитель или усыновитель инвалида, воспитывающий его с рождения до 18 лет, имеет право не вносить в отчет информацию о расходовании сумм, выделяемых для недееспособного гражданина.

При ненадлежащем исполнении опекунских обязанностей орган опеки сохраняет за собой право потребовать отчет об имуществе подопечного.

Автор: Ольга Шпакова
#путин #закон #общество #инвалиды #опекуны
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