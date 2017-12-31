Путин в новогоднем обращении пожелал перемен к лучшему и поблагодарил за веру в страну

Президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении пожелал каждой российской семье перемен к лучшему, доверия и взаимопонимания.

Первыми пожелания главы государства по традиции услышали жители крайних восточных регионов России, где уже наступил 2018-й год.

В своей речи Владимир Путин отметил, что традиционно новый год в нашей стране ждут с особой теплотой, ощущением важных перемен. Президент уверен, что они обязательно произойдут, если каждый будет ценить и дорожить родителями, понимать детей, поддерживать тех, кто рядом нуждается в участии. Перед наступлением нового года Путин призвал не скупиться на важные слова, признаться в любви, простить друг другу ошибки, просто обнять. Президент пожелал всем здоровья, радости, взаимопонимания и поблагодарил за веру в Россию, за труд. Отдельные слова глава государства адресовал тем, кто в праздничную ночь выполняет воинский или профессиональный долг.

Владимир Путин отметил, что такие качества, как дружба, сплоченность, бескорыстная любовь к России способствуют достижению новых, высоких целей.