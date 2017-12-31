Александра Шаврина похоронят 2 января

Заслуженного артиста РФ Александра Шаврина, который скончался 30 декабря, похоронят 2 января.

В пресс-службе театра им.Маяковского, где служил Шаврин последние шесть лет, сообщили, что прощание с ним состоится во вторник, в здании театра, а отпевание пройде в церкви Малого Вознесения.

Александр Шаврин скончался ан 58-ом году жизни после продолжительного онкологического заболевания.

Актер был занят в ведущих постановках театра, в кино сыграл в фильмах «Водитель для Веры», «Марш Турецкого», «Бедная Настя», «Дети Арбата». В 2001 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России.