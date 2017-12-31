Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Путин упростил отчет для родителей-опекунов инвалидов

Путин упростил отчет для родителей-опекунов инвалидов

 Александра Шаврина похоронят 2 января

Александра Шаврина похоронят 2 января
Яценюк и жена Авакова продали доли в «Эспрессо ТВ» американской компании

Яценюк и жена Авакова продали доли в «Эспрессо ТВ» американской компании

 Похищен бюст Пушкина, установленный более века назад в украинском Чернигове

Похищен бюст Пушкина, установленный более века назад в украинском Чернигове
В результате крупного ДТП в Кении погибли 36 человек

В результате крупного ДТП в Кении погибли 36 человек

 Минимум два человека погибли во время массовых волнений в Иране

Минимум два человека погибли во время массовых волнений в Иране
Путин упростил отчет для родителей-опекунов инвалидов

Путин упростил отчет для родителей-опекунов инвалидов

 Александра Шаврина похоронят 2 января

Александра Шаврина похоронят 2 января
Яценюк и жена Авакова продали доли в «Эспрессо ТВ» американской компании

Яценюк и жена Авакова продали доли в «Эспрессо ТВ» американской компании

 Похищен бюст Пушкина, установленный более века назад в украинском Чернигове

Похищен бюст Пушкина, установленный более века назад в украинском Чернигове
В результате крупного ДТП в Кении погибли 36 человек

В результате крупного ДТП в Кении погибли 36 человек

 Минимум два человека погибли во время массовых волнений в Иране

Минимум два человека погибли во время массовых волнений в Иране
15:28   31 Декабря 2017
Россия
52

Александра Шаврина похоронят 2 января

Александра Шаврина похоронят 2 января

Заслуженного артиста РФ Александра Шаврина, который скончался 30 декабря, похоронят 2 января.

В пресс-службе театра им.Маяковского, где служил Шаврин последние шесть лет, сообщили, что прощание с ним состоится во вторник, в здании театра, а отпевание пройде в церкви Малого Вознесения.

Александр Шаврин скончался ан 58-ом году жизни после продолжительного онкологического заболевания. 

Актер был занят в ведущих постановках театра, в кино сыграл в фильмах «Водитель для Веры», «Марш Турецкого», «Бедная Настя», «Дети Арбата». В 2001 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России.  

Автор: Олег Королев
#россия #общество #александр шаврин #театр имени маяковского
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ Россия
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
20:46   29 Декабря 2017
1126
ЦРУ воскресило Гитлера Весь мир

ЦРУ воскресило Гитлера

19:40   29 Декабря 2017
5518
Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей Россия

Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

13:00   29 Декабря 2017
2677
Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту Сирия

Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту

21:32   28 Декабря 2017
368
Новости smi2.ru
Британия может остаться без российского газа‍ — СМИ

Британия может остаться без российского газа‍ — СМИ

 Вечер украинской поэтессы, собиравшей деньги для карательных батальонов, сорвали в Москве

Вечер украинской поэтессы, собиравшей деньги для карательных батальонов, сорвали в Москве

 Сила пропаганды: Американцы всерьез восприняли шутку Лаврова о вмешательстве в выборы

Сила пропаганды: Американцы всерьез восприняли шутку Лаврова о вмешательстве в выборы

 Пушков прокомментировал несостоявшийся приезд делегации конгресса США

Пушков прокомментировал несостоявшийся приезд делегации конгресса США