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14:57   31 Декабря 2017
Россия
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Путин установил лимит штатных единиц в МВД

Путин установил лимит штатных единиц в МВД

Число сотрудников органов внутренних дел РФ, которые получают зарплату из федерального бюджета, с 1 января 2018 года не должно превышать 894 тысячи 871 человек.

Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин. Он опубликован на портале правовой информации. 894 871 единиц - предельная штатная численность органов МВД. В их число входит 746 859 сотрудников органов внутренних дел РФ, 17 199 федеральных государственных гражданских служащих, 130 813 - работников. 

На прошлой неделе глава государства подписал документ, ограничивающий штатную численность заграничного аппарата МВД до 100 единиц. 

 

Автор: Мария Владимирова
#россия #владимир путин #мвд #общество
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