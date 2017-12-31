Путин установил лимит штатных единиц в МВД

Число сотрудников органов внутренних дел РФ, которые получают зарплату из федерального бюджета, с 1 января 2018 года не должно превышать 894 тысячи 871 человек.

Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин. Он опубликован на портале правовой информации. 894 871 единиц - предельная штатная численность органов МВД. В их число входит 746 859 сотрудников органов внутренних дел РФ, 17 199 федеральных государственных гражданских служащих, 130 813 - работников.

На прошлой неделе глава государства подписал документ, ограничивающий штатную численность заграничного аппарата МВД до 100 единиц.