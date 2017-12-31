Яценюк и жена Авакова продали доли в «Эспрессо ТВ» американской компании

Сообщается, что было продано 70% доли.

Доли в украинском телеканале «Эспрессо ТВ» продали украинский экс-премьер-министр Арсений Яценюк и супруга главы МВД Украины Авакова Инна. Их приобрела американская компания, чьим конечным бенефициаром выступает сын депутата Рады, миллиардера Константина Жеваго. Об этом сообщил Аваков у себя в соцсетях.

Он написал в микроблоге в Twitter, что 70% доли телеканала выкупила компания Atmosphere Entertainment Inc из штата Нью-Йорк. Аваков уточнил, что компания проявила интерес к медиабизнесу на Украине. Известно, что супруга Авакова получила порядка 1,95 миллиона долларов за свою долю в размере 40%.