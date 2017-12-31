«ВКонтакте» случайно поздравила пользователей с Новым годом на украинском языке
Соцсеть «ВКонтакте» разослала пользователям новогодние поздравления на украинском языке.
На это обратили внимание русскоязычные пользователи.
«С наступающим праздником! Поздравьте друзей с Новым годом», — говорится в сообщении.
поч вк мне пишет на украинском pic.twitter.com/YdTcLF9mUw— Aeon (@AeonMW2) December 31, 2017
в смысле уведомление с вк на украинском pic.twitter.com/fjq6bYqo14— да???????? (@livingadreamm) December 31, 2017
Вконтакте, а ещё на других языках поздравления будут????? pic.twitter.com/65Mdcj4Xvb— Диана Нейма (@diana_neima) December 31, 2017
Комментариев от представителей администрации социальной сети относительно таких поздравительных сообщений пока не поступало.