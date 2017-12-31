Минимум два человека погибли во время массовых волнений в Иране

Как минимум два человека погибли во время массовых акций, которые третий день проходят как в Тегеране, так и в других городах страны.

О жертвах сообщает агентство Reuters. Отмечается, что таких массовых акций не происходило в стране с 2009 года.

Как сообщает полиция, люди протестуют против роста цен и коррупции. В некоторых районах митингующие оказывают неповиновение властям. Например, в Тегеране студенты забросали камнями полицейских. В Тегеране полицейским пришлось закрыть некоторые станции метро, чтобы перекрыть новым протестующим подходы к центру. В то же время в 1200 населенных пунктах Ирана проходят акции сторонников действующего правительства.

В МИД РФ предупредили россиян о беспорядках в Иране и рекомендовали избегать мест массового скопления людей.