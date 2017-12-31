Городские бои с участием танков в Сирии показали на видео

В сети появилось видео, запечатлевшее бои сирийских правительственных войск против террористов в восточных районах Дамаска.

Видеозапись столкновений 31 декабря публикует «Лента.ру» со ссылкой на Al Masdar News. На кадрах видно, что в бою участвует и тяжелая бронетехника, в том числе танки.

Согласно информации сирийских СМИ, столкновения с боевиками в Дамаске длятся с 29 декабря, когда несколько запрещенных в России террористических группировок начали совместное наступление на позиции правительственных сил в восточных районах столицы Сирии. Отмечается, что боевики намеревались произвести захват удерживаемого сирийскими военными объекта, где базируется военная техника.